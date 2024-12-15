الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس سائق سيارة دهس شابا في شارع جسر السويس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس سائق متهم بدهس شاب في شارع جسر السويس، مما أسفر عن مصرعه 15 يوما على ذمة التحقيق.

حادث مصرع شخص في السلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بشارع جسر السويس بالسلام.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أثناء عبور شاب الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتركته وفرت هاربة.


تم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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محكمة جنح السلام غرفة عمليات شرطة النجدة شارع جسر السويس

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