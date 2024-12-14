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حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا

إنقلاب ميكروباص
إنقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق صحراوى المنيا.

 

انقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

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وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين بالفحص مصرع عامل وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى العدوة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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