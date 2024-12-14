مصرع وإصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق صحراوى المنيا.

انقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين بالفحص مصرع عامل وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى العدوة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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