الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق سيارة دهس شابا في شارع جسر السويس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس سائق متهم بدهس شاب في شارع جسر السويس، مما أسفر عن مصرعه 4 أيام على ذمة التحقيق.

حادث مصرع شخص في السلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بشارع جسر السويس بالسلام.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أثناء عبور شاب الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتركته وفرت هاربة.


تم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام شارع جسر السويس غرفة عمليات شرطة النجدة

مواد متعلقة

التقرير الطبي يكشف حالة مصابي حادث انفجار برميل بمحل تصنيع أواني في عين شمس

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق جمصة إلى حالة وفاة و14 مصابًا

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الصحراوي(صور)

الأكثر قراءة

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين 2025

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

ميدو بعد رحيل جوميز عن تدريب الزمالك: اللي جاي نزيف (فيديو)

بعد حبس المتهم 3 سنوات، القصة الكاملة لأزمة ابنة شيرين عبد الوهاب مع الابتزاز الإلكتروني

ترامب ينهي شهر العسل مع بوتين بهذا الإجراء

ساويرس يوجه رسالة لـ جمال سليمان بعد الإعلان عن رغبته في الترشح لرئاسة سوريا

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والذرة المستوردة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسيرة حافلة لـ جوميز مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المسد والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

ما معنى الفراش المبثوث، وعلاقته بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية