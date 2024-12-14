أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل معاينة النيابة الإدارية لموقع انهيار سقف مقهى بالإسكندرية.. الحبس 4 أشهر لـ كروان مشاكل.. موعد نظر دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تفاصيل معاينة النيابة الإدارية لموقع انهيار سقف مقهي ومصرع وإصابة 6 أشخاص بالإسكندرية

أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، اليوم السبت، معاينةً لموقع الانهيار الجزئي لسقف أحد المقاهي الكائن بإحدى العقارات الكائنة بنطاق حي الجمرك – محافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة ٣ أشخاص وإصابة ٣ آخرين بإصابات متفرقة.

الداخلية توجة قوافل إنسانية لتوزيع مستلزمات شتوية على المواطنين (فيديو وصور)

وجهت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.



ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى و17 طن دقيق مهرب



واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالى 17 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.



موعد نظر دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين

تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 18 ديسمبر المقبل، أولى جلسات دعوى مقامة من رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، ضد قناة النهار والإعلامى تامر أمين، بسبب تصريحات أدلى بها الأخير عبر برنامجه "آخر النهار" اعتبرها المدعي سبا وقذفا، وذلك بعد انتهاء جلسة المناقشة مع الخبير وإيداع تقريره.



بعد إحالة أوراق المتهمين للمفتي، ننشر نص التحريات في مقتل سائق ودفنه بمقابر الخليفة



حصل موقع فيتو علي نص تحريات المباحث الجنائية حول مقتل سائق على يد عاطلين بغرض السرقة ودفنه في مقابر الخليفة.

الحبس 4 أشهر لـ كروان مشاكل بتهمة سب مذيعة شهيرة



قضت محكمة جنح حدائق القبة بحبس التيك توكر كروان مشاكل 4 أشهر بتهمة سب إعلامية شهيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.