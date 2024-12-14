السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

بعد إحالة أوراق المتهمين للمفتي، ننشر نص التحريات في مقتل سائق ودفنه بمقابر الخليفة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حصل موقع فيتو علي نص تحريات المباحث الجنائية حول مقتل سائق على يد عاطلين بغرض السرقة ودفنه في مقابر الخليفة.

وجاء في التحريات أنه أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة الخليفة لتفقد الحالة الأمنية بشارع الخيالة شاهد سيارة يقودها المتهمون عكس الاتجاه وعدم وجود اللوحة المعدنية الأمامية.

واضافت التحريات إن الضابط وبصحبته القوة الأمنية استوقفوا سيارة تقل المتهمين وبسؤال قائدها عن تراخيص السيارة تبين عدم حمله لها، كما تبين وجود شخصين آخرين رفقته بداخلها، فقام بتفتيش السيارة فوجد بها المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليه، وهي بطاقة الرقم القومي وهاتفه المحمول.

واشارت التحريات إلى أن الضابط استدعى نجل صاحب البطاقة لسؤاله عن والده، فقرر تغيبه منذ عشية اليوم السابق.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم واقعة قتل صاحب المتعلقات، وأرشدوا الضابط إلى مكان دفنهم الجثة بأحد الأحواش بمقابر الإمام الليثي، وأن هدفهم ومخططهم كان قتل المجني عليه وسرقة سيارته وقد نفذوا مقصدهم الإجرامي حال قيامه بتوصيلهم إلى مقابر الإمام بالخليفة فأجهزوا عليه خنقا ففاضت روحه لبارئها.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بإحالة أوراق عاطلين متهمين بقتل مواطن وسرقة سيارته في منطقة الخليفة إلي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. 

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مقابر الخليفة قسم شرطة الخليفة محكمة جنايات القاهرة

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