السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى و17 طن دقيق مهرب

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى 

وأسفرت  الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالى 17 طن  دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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 ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

 وواصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 14 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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