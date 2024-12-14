موعد نظر دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين

تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 18 ديسمبر المقبل، أولى جلسات دعوى مقامة من رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، ضد قناة النهار والإعلامى تامر أمين، بسبب تصريحات أدلى بها الأخير عبر برنامجه "آخر النهار" اعتبرها المدعي سبا وقذفا، وذلك بعد انتهاء جلسة المناقشة مع الخبير وإيداع تقريره.

واتخذ رضا عبدالعال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته، وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس، محامى قناة النهار، والذى قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.