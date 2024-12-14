السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

موعد نظر دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين

رضا عبد العال
رضا عبد العال

تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 18 ديسمبر المقبل، أولى جلسات دعوى مقامة من رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، ضد قناة النهار والإعلامى تامر أمين، بسبب تصريحات أدلى بها الأخير عبر برنامجه  "آخر النهار"  اعتبرها المدعي سبا وقذفا، وذلك بعد انتهاء جلسة المناقشة مع الخبير وإيداع تقريره.

 

واتخذ رضا عبدالعال  الإجراءات القانونية  اللازمة بأن قدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته، وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس، محامى قناة النهار، والذى قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئا.

 

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أخر النهار الإجراءات القانوني عبد العال

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