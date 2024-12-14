الداخلية توجة قوافل إنسانية لتوزيع مستلزمات شتوية على المواطنين (فيديو وصور)

وجهت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.



ويأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت عنوان "بداية شتاء دافئ" بالتزامن مع بدء فصل الشتاء.

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