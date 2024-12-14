رئيس مدينة الزقازيق يتابع جهود تحسين الخدمات بكل القطاعات

قام شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، محافظة الشرقية بجولة تفقدية موسعة شملت مختلف القطاعات الخدمية بالمدينة، وجاءت النظافة والتجميل في صدارة اهتمامات رئيس المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه، بضرورة متابعة كافة القطاعات للارتقاء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

متابعة لعمال النظافة بالمدينة

وقال أبو الفتوح إن هناك اهتمامًا خاصًا بمتابعة أعمال النظافة العامة والتجميل، حيث تفقد سير العمل في حملات رفع القمامة والإشغالات، وتأكد من كفاءة الآليات والمعدات المستخدمة في هذا الشأن،والدفع بالمكنسه الهوائية لشفط الأتربة والسفوحة من جانبى الطرق، كما وجه بتكثيف الجهود لتنظيف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، والعمل على تحسين الإضاءة العامة

متابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية

تضمنت الجولة التفقدية التى قام بها رئيس مركز ومدينة الزقازيق متابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية والتاكد من صلاحية كافة المعدات ومتابعة حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرصفة والطرق، والتي تأتي في إطار سعي المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتسهيل حركة المروروذلك ايضا في إطار حرصه على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمدينة،

التاكد من التزام التجار بالاسواق وبالاشتراطات الصحية

كما قام رئيس المدينة بمتابعة العمل في الأسواق والتأكد من التزام التجار بالاشتراطات الصحية والسلامة، ووجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخازن. كذلك، تفقد سير العمل في المركز التكنولوجي، ووجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لإنجاز معاملاتهم.

متابعة ملف التصالح وتسهيل الإجراءات

وقام رئيس الزقازيق بمتابعته اليومية فى ملف التصالح على المخالفات، حيث وجه الإدارات المعنية بسرعة البت في الطلبات المقدمة وتسهيل الإجراءات للمواطنين مؤكدا حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودعاهم إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.

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