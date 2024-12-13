الجمعة 13 ديسمبر 2024
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محافظات

زراعة 2000 شجرة مثمرة خلال مبادرة "إسماعيلية تستاهل" (صور)

جانب من أعمال الفرق،فيتو
جانب من أعمال الفرق،فيتو

تواصل إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، أعمالهما في صيانة ورفع كفاءة ميادين ومسطحات مدينة الإسماعيلية، وضمن مبادرة "إسماعيلية تستاهل". 

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تجميل الأشجار المثمرة بالحديقة الدولية في الإسماعيلية 

وقامت فرق العمل برعاية وتجميل الأشجار المثمرة، التي تم زراعتها بالحديقة الدولية خلال مبادرة "إسماعيلية تستاهل" والتي تم خلالها زراعة 2000 شجرة مثمرة، حيث تم تسميدها بالسوبر فوسفات والتسفيف والرش.

جانب من أعمال الفرق،فيتو
جانب من أعمال الفرق،فيتو
جانب من أعمال الفرق،فيتو
جانب من أعمال الفرق،فيتو

صيانة الجزر الوسطي للشوارع في الإسماعيلية  


وعلى جانب آخر، تم صيانة 3 كيلو مترات بطول الجزيرة الوسطى في مدينة الإسماعيلية، وتحديدا بشارع صبري مبدى، من خلال قص وتهذيب أشجار الفيكس والقوانسبانا الفيكس نيتدا؛ لإعطاء الأشجار الشكل الجمالي والحضاري الذي يليق بالشارع.  

جانب من أعمال الفرق،فيتو
جانب من أعمال الفرق،فيتو
جانب من أعمال الفرق،فيتو
جانب من أعمال الفرق،فيتو

قص وتهذيب الأشجار 

بالإضافة لقص وتهذيب وتجميل ميدان منطقة الخامسة، والجزيرة الوسطى من رفع المخلفات وإزالة الحشائش والشوك وقص النجيل، بالتنسيق مع حي ثالث مدينة الإسماعيلية.  

 

جانب من أعمال الفرق،فيتو
جانب من أعمال الفرق،فيتو
جانب من أعمال الفرق،فيتو
جانب من أعمال الفرق،فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. 

وانطلقت، في وقت سابق، فعاليات مبادرة "الإسماعيلية تستاهل" والتي تقام تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية. 

نبذة عن مبادرة اسماعيلية تستاهل 

ومن الجدير ذكره، أن مبادرة، "الإسماعيلية تستاهل"، انطلقت في ٢١ أغسطس الماضي، بمشاركة فعالة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة المديريات الخدمية ومراكز الشباب والكنائس والمساجد، والمجتمع المدني؛ من أجل تفعيل المشاركة المجتمعية في رفع القمامة والمخلفات ومن ثم إبراز الطابع الحضاري للمدينة. 

 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف العام من المبادرة هو التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، مناشدًا أهالي الإسماعيلية الكرام ومنظمات المجتمع المدني والشباب بضرورة المشاركة الفعالة في المبادرة؛ من أجل النهوض والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمحافظة. 
 

 

 

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