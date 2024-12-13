الجمعة 13 ديسمبر 2024
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محافظات

حملة نظافة مكبرة بمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وجِّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات المتراكمة بمدخل مدينة المستقبل على مسافة 3 كم، موجهًا مركزي الإسماعيلية وأبوصوير بالدفع بمعداتهم لدعم لجنة خدمات مدينة المستقبل. 

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تعاون بين الوحدات المحلية في رفع المخلفات 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن التعاون والتكامل بين الوحدات المحلية هو شعار المرحلة الحالية لإنجاز المهام في أسرع وقت.
 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

إجمالى ما تم رفعه من المخلفات 

وخلال أولى أيام الحملة، تم رفع نحو 480 طن من المخلفات والقمامة بمعدات مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية حيث تم الدفع بلودر كبير، 3 لوادر مفصلية، 3 سيارات نقل كبيرة بالإضافة إلى سيارة نقل إسكانيًّا. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

كما قامت معدات مركز ومدينة الإسماعيلية ولجنة خدمات المستقبل برفع 100 طن من المخلفات.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

الدفع بعدد من اللوادر للمساهمة في حملة النظافة 

وتم الدفع بـ 3 لوادر كبيرة ولودر مفصلي و3 سيارات نقل كبيرة وسيارة نقل إسكانيًّا، بالإضافة إلى سيارتين جامبو قلاب.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وتستمر الحملة لليوم الثاني على التوالي، حيث تقوم فِرق ومعدات مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية حاليًا باستكمال أعمال الحملة التي يتم تنفيذها قبيل تنفيذ سوق اليوم الواحد والمقرر له أن يقام نهاية الأسبوع المقبل. 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أكد أن اختيار مدينة المستقبل، لإقامة النسخة الثانية من مبادرة سوق اليوم الواحد يؤكد سعي المحافظة للوصول للمواطنين في المراكز والأماكن البعيدة عن المدينة، بخاصة بعد نجاح سوق اليوم الواحد الأول الذي أقامته محافظة الإسماعيلية نهاية الشهر الماضي، كما يؤكد على حرص المحافظة على رصد مشكلات المدينة والعمل على حلها.

 

عقد اجتماع لمناقشة الاستعدادات لسوق اليوم الواحد 

وعقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بسوق اليوم الواحد، والذي من المقرر إقامته بمدينة المستقبل. 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، م. نادية سليمان مدير تنفيذي بمديرية الطرق والنقل، عبد العزيز البعلي نائب مركز ومدينة الاسماعيلية، مها السيد نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وعبد الصمد سليم رئيس لجنة خدمات المستقبل.  

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