ضبط 12 طن مواد غذائية وأسمدة مجهولة بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة

حملة على الأنشطة التجارية المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية

وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

تحرير 20 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية

حيث قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة ومحمد سليمان و حمادة صالح ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة بشن حملة للتفتيش على المخابز البلدية والمحال التجارية، وتمكنت الحملة من تحرير عدد (٢٠) محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة

صبط مواد غذائية وسلع غير صالحة للاستخدام

وقد إستكملت الحملة أعمالها وقامت بالمرور على الأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٢٣٣٧١ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز بلبيس لضبط ٤ طن مكرونة غير صالحة للإستهلاك الآدمي والمحضر رقم ٢٣٣١٨ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن بيع أعلاف وأسمدة زراعية لحيازته وعرضه للبيع أسمدة خاصة بوزارة الزراعة ويحظر تداولها بالأسواق،

شكاير علف غير مدون عليها تاريخ الانتاج

وكذلك حيازته علف غير مدون عليه تاريخ الإنتاج وجميع المضبوطات مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير شراء تثبت مصدرها، وقد تم التحفظ على عدد (٩٥) شيكارة سماد يوريا ٤٦٪ نيتروجين زنة الشيكارة (٥٠) كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها (٤٧٥٠ كيلو جرام )

ضبط 37 شيكارة نترات النشادر

كما تم ضبط عدد (٣٧) شيكارة سماد نترات النوشادر ٣٣,٥٪ ازوت × (٥٠) كيلو جرام وزن الشيكارة الواحدة وجميعها (أسمدة خاصة بوزارة الزراعة) بإجمالي كمية قدرها (١٨٥٠ كيلو جرام )، وعدد (٧٢) شيكارة علف بط نامي ١٩٪ زنة الشيكارة (٢٥) كيلو جرام غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومجهولة المصدر بإجمالي كمية قدرها (١٨٠٠) كيلو جرام.

تحرير 127 محضر تموينى

كما تم تحرير (127) محضرًا خلال الحملات التموينية المفاجئة علي الانشطة التجارية.مقسمة نقص الوزن ومواصفات وايضا محاضر في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.