السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم

ضبط ورشتين لتصنيع
ضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم

 تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة، من ضبط عاطلين بالفيوم بتهمة إدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

 

ضبط ورشتين لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم 

 أكدت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة  إدارة (عاطلين) لورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الهجرة غير الشرعية وبضائع أجنبية الأبرز، أمن المنافذ يحرر 83 قضايا متنوعة

 وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن الفيوم تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بداخل الورشتين المُشار إليهما وبحوزتهما (445 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع- الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع). 
 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ ( 2,225 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر الالعاب النارية ألعاب النارية تصنيع الألعاب النارية تصنيع الألعاب النارية و قطاع مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الهجرة غير الشرعية وبضائع أجنبية الأبرز، أمن المنافذ يحرر 83 قضايا متنوعة

ضبط 39 بلطجيا وهاربا من المراقبة و138 فرد خرطوش خلال حملات أمنية بالمحافظات

مصرع شخصين في حادث مروري بالشرقية

حبس 3 عاطلين وسيدة لسرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

إصابة 11 شخصًا في حادثين منفصلين بالقاهرة والجيزة

أخبار الحوادث اليوم،مصرع عنصرين شديدي الخطورة بأسوان، ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بتخفضيات 50%، غدا محاكمة 22 متهمًا في خلية إرهابية

الأمن يواصل ضرباته ضد المتاجرين بمخدر اغتصاب الفتياتGHP، ضبط مصنع يديره أجنبى لتصنيعه وسقوط عصابة الـ 8، التحقيقات: المتهمون خططوا لتصديره خارج البلاد ( صور)

الأكثر قراءة

الصحة: إغلاق مستشفيات الكعكي والحياة ومرزوق و9 معامل ومركز أشعة

مقترح برلمانى لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية

وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض

من يكون مدرب الزمالك بعد رحيل جوميز؟.. مفاجآت فى قائمة المرشحين

مرحلة ما قبل التنفس الصناعي، تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

مواجهات حادة خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف خريطة سوريا المقبلة

سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 14-12-2024 (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

إصابة 16 شخصا في اصطدام قاربين بفلوريدا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

مصرع 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز في منزل بفنزويلا (فيديو)

قصة رفض "ميلانيا" الانتقال إلى البيت الأبيض، وترامب يكشف الحقيقة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة الكونفيدرالية المرتقبة.. الزمالك يتفوق على المصري بتاريخ لقاءات الفريقين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (3 – 3)

مواقيت الصلاة في مصر.. أوقات اليوم وفضل الصلاة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يكشف عن نداءين للمؤمنين في سورة الأحزاب

المزيد
الجريدة الرسمية