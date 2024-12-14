السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الدواجن اليوم السبت 14-12-20024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم،  عند سعر الأمس،  وتراوحت  اسعار الفراخ البيضاء،   اليوم السبت، ما بين 80 و88 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.


كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 105 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  100  جنيه و110 جنيهات، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 120 و125 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه  175  و180 جنبها وفي السوبر ماركت 190 جنيها،  وكيلو الاوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 130 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنيها، كيلو شيش طاووق 170 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 180 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 180 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 180 جنيها، كيلو الاجنحة 67 جنيها، كيلو الهياكل 47 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 14-12-2024

مصرع طفل صدمته سيارة في الفيوم


يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اليوم اسعار الفراخ البيضاء اليوم أسعار اللحوم اسعار الفراخ البيضا اسعار اللحوم البلدية اسعار الفراخ البلدي الدواجن اليوم الدواجن اليوم السبت اللحوم الحمراء محافظ الفيوم محافظة الفيوم محلات الجزارة

مواد متعلقة

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 14-12-2024

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-12-2024 في محافظة الفيوم

"الثروة الداجنة" تكشف تأثير ارتفاع الدولار في قطاع الدواجن وتحذر من فوضى الأسعار

قتلتها جارتها وسرقت قرطها الذهبي، كشف غموض العثور على جثة طفلة بالفيوم

الأكثر قراءة

بعد تبكيرها رسميا، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

درجات الحرارة اليوم السبت 14 -12- 2024 فى مصر

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا ببطولة كأس الإنتركونتيننتال

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، انخفاض الكانتلوب واليوسفي وقفزة في المستورد

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، البوري يسجل 180 والبلطي يبدأ من 30 جنيها

أنا من غيركم كنت بموت، يا حلاوتكم، شاهد ماذا فعلت شيرين في حفلها بدبي (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

قصة رفض "ميلانيا" الانتقال إلى البيت الأبيض، وترامب يكشف الحقيقة

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يمشي للمرة الأولى منذ خضوعه لعمليتين جراحيتين (فيديو)

صدمة جديدة، محكمة أمريكية ترفض طلبا بوقف حظر تيك توك بالولايات المتحدة

لحظة حرق "مسن" مركز لرعاية المسنين في الأردن وتسبب في مصرع وإصابة 65 نزيلا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

التقيل جاي، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقلبات جوية غير متوقعة خلال 48 ساعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 13- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. الزمالك ضد سيراميكا.. نهائي كأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 14 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية