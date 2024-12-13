إنقاذ شخص حاول التخلص من حياته حرقا بالمرج وفريق بحثي لكشف هويته

أقدم شخص على التخلص من حياته حرقًا وسط شارع شارع مكة بدائرة قسم شرطة المرج، وتدخل المارة وأنقذوه من الموت المحقق، وقاموا بنقله للمستشفى العام للعلاج.

كان أهالي شارع مكة بدائرة قسم شرطة المرج، قد تفاجئوا بشخص يسكب على جسده "بنزين" ثم أضرم النار في نفسه، مرددًا كلمات غير مفهومة، سرعان ما تدخلوا وأخمدوا النيران التي كادت تلتهم جسده، ونقلوه إلى مستشفى السلام، حيث أصيب بحروق بالوجه والكفين من الدرجة الثانية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جمع المعلومات عن الواقعة والتحريات حول هوية المتهم والتوصل لأسرته ومناقشة شهود العيان، واستجواب المجني عليه فور تحسن حالته الصحية بتلقي العلاج.

السيطرة على حريق في كشك سجائر بميدان مصطفى محمود

وعلى جانب آخر، نجحت قوات الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب بـ كشك سجائر في ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، قبل امتداد الحريق للعقارات المجاورة، وتواصل الحماية المدنية الآن عمليات التبريد ليتمكن فريق المعمل الجنائي من فحص الحريق للوقوف على أسبابه.

وأشارت التحريات الأولية لفريق المباحث إلى أن ماسا كهربائيا، وراء اندلاع الحريق، وأن الحريق التهم جميع محتويات الكشك.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بميدان مصطفى محمود دائرة قسم شرطة الدقي.

على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات من الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

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