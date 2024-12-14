السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

تحريات المباحث حول مصرع عامل أثناء إصلاح عطل مصعد بالشيخ زايد

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

كشفت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات حادث مصرع عامل داخل إحدى عقارات الشيخ زايد، وذلك من خلال فريق جمع التحريات والمعلومات وتفريغ  كاميرات المراقبة الموجودة بمحل الحادث.

 وأسفرت التحريات وتفريغ الكاميرات عن أن المتوفى لقى مصرعه فور إصابته بصعق كهربائي تعرض له أثناء إجرائه بعض أعمال الإصلاحات بمصعد العقار، وأنه لا توجد  شبهة جنائية. 

 وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بدفن الجثة، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

 

السيطرة على حريق في كشك سجائر بميدان مصطفى محمود

 وعلى جانب آخر، نجحت قوات الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة  في السيطرة على حريق نشب بـ كشك سجائر في ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، قبل امتداد الحريق للعقارات المجاورة، وتواصل الحماية المدنية الآن عمليات التبريد ليتمكن فريق المعمل الجنائي من فحص الحريق للوقوف على أسبابه.

وأشارت التحريات الأولية لفريق المباحث إلى أن ماسا كهربائيا، وراء اندلاع الحريق، وأن الحريق التهم جميع محتويات الكشك.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بميدان مصطفى محمود دائرة قسم شرطة الدقي.

على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات من الدفاع المدني بقطاع الحماية المدنية للسيطرة على الحريق. 

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الأجهزة الأمنية الجثة عقارات الشيخ زايد

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