سقوط عصابة تجارة المخدرات بالقليوبية

ضبطت اجهزة الامن في القليوبية عنصرين اجراميين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كميات من الحشيش والهيروين والايس والاقراص المخدرة وسلاح نارى وتم التحفظ على المضبوطات .

الاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية



تلقت مديرية امن القليوبية معلومات تفيد قيام عنصرين اجراميين بالاتجار فى المواد المخدرة وتم تشكيل فريق بحث توصل الى ان المتهمين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما اسلحة نارية وذخيرة، واستهدفت اجهزة الامن مكان اختباء المتهمين وألقت القبض عليهما وبحوزتهما كمية من الحشيش، والهيروين، والآيس وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وتولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 ايام على ذمة التحقيقات.

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