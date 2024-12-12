محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الخميس بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية السفير ألخان بولوخوف سفير أذربيجان فى مصر والسيدة حرمه والدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر، وأعضاء السفارة الأذربيجانية أبو سريع امام وسمير بيومي أعضاء مجلس الشيوخ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها والمشرف علي مدينة القناطر الخيرية أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف بمناسبة ذكرى وفاته بالقناطر الخيرية.

حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية

ويعتبر حيدر علييف هو من أسس دولة أذربيجان وكان رئيسًا لها بناء على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية كبيرة بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالًا للزعيم الراحل في حديقة أطلق عليها إسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

الاحتفال السنوي بأذربيجان القناطر الخيرية

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالضيوف عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية. كما أهدى محافظ القليوبية درع المحافظة للسفير ألخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة تقديرا لدعمه المستمر لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين معربًا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

وأكد الدكتور سيمور ناصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية مساندة مصر المستقبل حكومة وشعبًا في كل خطواتها، مشيرًا أنه لمس من سائر المسئولين في الحكومة الأذربيجانية تقديرهم واعتزازهم بالقيادة السياسية المصرية، مقدمًا الشكر إلى السيد المحافظ لاهتمامه بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر مشيرًا إلى أن بلاده نجحت في التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان والقليوبية في مصر.

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