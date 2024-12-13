3 قرارات من النيابة بشأن وفاة الطالبة ضحية التنمر بالقليوبية، والتعليم ترد

قررت النيابة العامة بالعبور محافظة القليوبية فتح تحقيق في حادث وفاة طالبة بإحدى المدارس بمنطقة العبور، متأثرة بإصابتها بعد تعرضها للعنف من زميلتها والتي اعتادت التنمر عليها .

النيابة تتخذ قرارا بشأن ضحية التنمر بالقليوبية

كما قررت تشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، وأمرت بإيداع الطفلة المتهمة بالتنمر على زميلتها أسبوعًا داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية على ذمة التحقيقات.

تعليم القليوبية ترد على واقعة ضحية التنمر بالعبور



وأكد مصدر بالتعليم في مديرية القليوبية أن ضحية التنمر مريضة قلب، والواقعة حدثت خارج مدرسة الإسكان العائلي بالعبور.

أضاف المصدر أن التنمر في المدارس من أكبر المشكلات والواقعة محل التحقيق والمديرية تسعى لنشر التوعية بين الطلاب عن أضرار التنمر.

وفاة طالبة بسبب التنمر بالقليوبية

وتوفيت الطالبة صباح وليد عثمان ضحية التنمر، التي تبلغ من العمر 14 عامًا، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الإسكان العائلي الإعدادية للبنات‎ التابعة لإدارة العبور التعليمية التابعة لمحافظة القليوبية.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بـالقليوبية، وكشفت بعض المعلومات أن التنمر اليومي المتكرر أنهى حياة الطالبة، ولفظت أنفاسها الأخيرة أمام المدرسة، حيث أقدمت إحدى زميلاتها التي اعتادت على إيذائها النفسي، على تعنيفها ودفعها بقوة، ما أدى لسقوطها على الأرض وارتطم رأسها بمادة صلبة، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

والد المجني عليها بسبب التنمر بالقليوبية يروي التفاصيل

وذكر وليد عثمان والد المجني عليها: إن "ابنته صباح، المجني عليها، كانت تعاني بشكل متكرر من التنمر والإيذاء النفسي من زميلتها مريم إلى أن أنهت هذا التنمر بعنف أدى إلى وفاتها اثر مشاجرة بينهما.

مشيرًا أن «صباح» كانت أول فرحة للعائلة، وكانت تحب إخوتها، وتُبادر دائمًا بمُساعدة والدتها، لقد تحملت الكثير من الأذى النفسي، وكانت تكتم بداخلها ذلك دون التلفظ والحديث بما تتعرض له، كانت لديها الرغبة في تغير الأمور واستكمال دراستها التي كانت تحلم أن تكملها وتُحقق حلمها بذلك، ان الشكوي من زميلتها تكررت وعليها شهود.

وشدد والد المجني عليها على أن التنمر جريمة قتل بطيئة، وما فيش حاجة هترجع بنتي، كل اللي أنا عايزه دلوقتي إن حقها يرجع، وإن المدرسة اللي سابت بنتي للضياع تتحاسب.

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