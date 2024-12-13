الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

3 قرارات من النيابة بشأن وفاة الطالبة ضحية التنمر بالقليوبية، والتعليم ترد

التحقيق في وفاة طالبة
التحقيق في وفاة طالبة بسبب التنمر بالعبور، فيتو

قررت النيابة العامة بالعبور محافظة القليوبية فتح تحقيق في حادث وفاة طالبة بإحدى المدارس بمنطقة العبور، متأثرة بإصابتها بعد تعرضها للعنف من زميلتها والتي اعتادت التنمر عليها .

النيابة تتخذ قرارا بشأن ضحية التنمر بالقليوبية 

كما قررت تشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، وأمرت بإيداع الطفلة المتهمة بالتنمر على زميلتها أسبوعًا داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية على ذمة التحقيقات.

أوقاف القليوبية تطلق لقاء الجمعة للأطفال بالعبور

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف

 

تعليم القليوبية ترد على واقعة ضحية التنمر بالعبور 


وأكد مصدر بالتعليم في مديرية القليوبية أن ضحية التنمر مريضة قلب، والواقعة حدثت خارج مدرسة الإسكان العائلي بالعبور.

أضاف المصدر أن التنمر في المدارس من أكبر المشكلات والواقعة محل التحقيق والمديرية تسعى لنشر التوعية بين الطلاب عن أضرار التنمر.

وفاة طالبة بسبب التنمر بالقليوبية 

وتوفيت الطالبة صباح وليد عثمان ضحية التنمر، التي تبلغ من العمر 14 عامًا، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الإسكان العائلي الإعدادية للبنات‎ التابعة لإدارة العبور التعليمية التابعة لمحافظة القليوبية.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بـالقليوبية، وكشفت بعض المعلومات أن التنمر اليومي المتكرر أنهى حياة الطالبة، ولفظت أنفاسها الأخيرة أمام المدرسة، حيث أقدمت إحدى زميلاتها التي اعتادت على إيذائها النفسي، على تعنيفها ودفعها بقوة، ما أدى لسقوطها على الأرض وارتطم رأسها بمادة صلبة، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

والد المجني عليها بسبب التنمر بالقليوبية يروي التفاصيل 

وذكر وليد عثمان والد المجني عليها: إن "ابنته صباح، المجني عليها، كانت تعاني بشكل متكرر من التنمر والإيذاء النفسي من زميلتها مريم إلى أن أنهت هذا التنمر بعنف أدى إلى وفاتها اثر مشاجرة بينهما.

مشيرًا أن «صباح» كانت أول فرحة للعائلة، وكانت تحب إخوتها، وتُبادر دائمًا بمُساعدة والدتها، لقد تحملت الكثير من الأذى النفسي، وكانت تكتم بداخلها ذلك دون التلفظ والحديث بما تتعرض له، كانت لديها الرغبة في تغير الأمور واستكمال دراستها التي كانت تحلم أن تكملها وتُحقق حلمها بذلك، ان الشكوي من زميلتها تكررت وعليها شهود.

وشدد والد المجني عليها على أن التنمر جريمة قتل بطيئة، وما فيش حاجة هترجع بنتي، كل اللي أنا عايزه دلوقتي إن حقها يرجع، وإن المدرسة اللي سابت بنتي للضياع تتحاسب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية مديرية القليوبية التنمر العبور القليوبية

مواد متعلقة

أوقاف القليوبية تطلق لقاء الجمعة للأطفال بالعبور

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف

خريطة مواعيد امتحانات نصف العام النقل بالتعليم الفني في القليوبية

محافظ القليوبية: ندرس فتح محاور مرورية جديدة في بنها

الأكثر قراءة

ترك وجبة ساخنة وخدع مساعده، تفاصيل مثيرة عن ترتيبات ليلة هروب بشار الأسد وشقيقه ماهر

بعد الصومال وإثيوبيا، أردوغان يطرح على البرهان عرضا تركيًّا يخص السودان

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (1 – 3)

حالته مستقرة وياريت ندعيله، نجل نبيل الحلفاوي يكشف تطورات حالة والده الصحية

3 قرارات من النيابة بشأن وفاة الطالبة ضحية التنمر بالقليوبية، والتعليم ترد

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟

تحفظ وحيد لإدارة الزمالك على التعاقد مع المدرب السويسري جروس

حمدي فتحي يغادر ملعب مباراة الوكرة والدحيل بعد إصابة قوية في الرأس (صور)

منوعات

المزيد

للمرة الثانية، مذكرات الأمير هاري تحصد لقب السيرة الذاتية الأكثر تداولًا

دخان بلا نار، ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو)

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13 ديسمبر

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة عبس وفضلها وما ورد بشأنها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (1 – 3)

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية