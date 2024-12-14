ضبط تشكيل عصابى لتزوير المستندات والمحررات الرسمية

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام لعدد من الجهات الحكومية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية



تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا يفيد بورود معلومات بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد من الأختام والأكلاشيهات لجهات وأسماء مختلفة وعدد من التقارير والكروت والخطابات والكارنيهات ونماذج الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة "معدة للتزوير" ومبالغ مالية "متحصلات نشاطهما الإجرامى" وطابعة والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحصها تبين إحتواء الأجهزة الإلكترونية على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.