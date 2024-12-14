السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة تصنيع عقاقير منشطة في القاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي لاتهامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها وتحديدا عقار جي إتش بي، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة فى القاهرة 

 وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اعتزام تشكيل عصابى يضم (8 عناصر إجرامية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "متواجد خارج البلاد") تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص باثنين منهم كائن بإحدى الدول.

 

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع الأقراص المخدرة ومحاولة تهريبها خارج البلاد

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بنطاق محافظات ( القاهرة- الجيزة – الغربية ).. وبحوزتهم (زجاجة بداخلها سائل GHP – كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب - كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة - ماكينة تعبئة - 2 جهاز تغليــــف - مبالغ ماليــة "محلية أجنبية" من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 9 ملايين جنيه ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة جي إتش بي عقار جي إتش بي أمن القاهرة

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