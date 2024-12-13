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أوقاف القليوبية تطلق لقاء الجمعة للأطفال بالعبور

أوقاف القليوبية تطلق
أوقاف القليوبية تطلق لقاء الجمعة للأطفال بالعبور

 أعلنت مديرية أوقاف القليوبية انطلاق لقاء الجمعة للأطفال بمدينة العبور في إطار حق الطفل في الرعاية والتنشئة الإسلامية الصحيحة والأخلاق الكريمة، وحق الطفل الذي لا يتوقف على الحق في الغذاء أو المسكن فقط بل يشمل جوانب عديدة أهمها التربية السليمة على القيم النبيلة والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة.

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 وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهر وزير الأوقاف والشيخ ياسر حلمى غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وتحت إشراف الشيخ عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن مدير الدعوة، حيث إقيم اللقاء بمسجد المجمع الإسلامى بالحى الأول التابع لإدارة أوقاف العبور بحضور كلا الشيخ أحمد محمد جاد مدير إدارة المتابعة بمديرية أوقاف القليوبية والشيخ بشرى محمد عبد القادر على مدير الإدارة والشيخ حسن محمدي محمد أبو سنةمفتش الدعوة والشيخ  أحمد رجب الششتاوي إمام المسجد.

 

وشارك في الفاعليات  200 طفل حرصوا على المشاركة بالبرنامج الثقافي للطفولة يهدف نشر القيم والسلوكيات القويمة بين النشء وإستعادة دور المسجد في التربية الصحيحة ونشر الفكر الوسطي الصحيح بين الأطفال في إطار حسن استقبال الأطفال وتشجيعهم على حفظ القرآن ونشر منظومة القيم والأخلاق الإنسانية التي حثت عليها جميع الأديان السماوية.

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