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حوادث

قدم كفنه لأسرة الضحية، تاجر أغنام ينهي خصومة ثأرية بعد عشر سنوات بأوسيم

جلسة صلح بين عائلتين
جلسة صلح بين عائلتين في أوسيم، فيتو

قدم قاتل كفنه لأسرة ضحيته، بعد خروجه من السجن حيث قضى 10 أعوام خلف القضبان، وعقب أن خرج من السجن قرر أن يعرض على أسرة الضحية تقديم الكفن وقبلته أسرة الضحية، في جلسة صلح وسط حضور عدد من رجال الدين مأمور مركز شرطة أوسيم وكبار قريتهم بمنطقة البراجيل وأسرة العائلتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية 

تعود القضية حينما أقدم "م. ع" على  قتل "ب. ا"  بسبب خلافات على أموال تجارة أغنام، فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها القاتل بصفع الضحية، وتدخل الأهالي بسرعة منعًا لحدوث مشاجرة، وتعهدوا بإرجاع الأموال أو الأغنام في اليوم التالي. 

وتوجه المجني عليه  إلى منزله بعدها تلقى مكالمة هاتفية من صديق له فترك منزله وتوجه إلى صديقه، وفي أثناء ذهابه وجد القاتل متربصا له أسفل أحد الكباري وبحوزته سلاح أبيض "سكين" ووجه له طعنة نافذة في القلب أودت بحياته على الفور.

وتمكنت أجهزة الأمن وقتها من ضبط  القاتل  وقضى عقوبة 10 سنوات، وبعد خروجه عرض تقديم الكفن لأهل الضحية، وتدخل شيوخ وكبار البلد وقبلت والدة الضحية وأشقائه الكفن، وتحرر محضر الصلح بينهم.

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الكفن خلف القضبان السجن

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