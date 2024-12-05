تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول" لأحدهما معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

القبض على المتهمين بأكتوبر

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام تشكيل عصابى مكون من عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول"– لأحدهما معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم في دائرة قسم أكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب

وأقرا بالتصرف فى المسروقات لدى عميلان "سيئا النية" مقيمان بدائرة القسم تم ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامي".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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