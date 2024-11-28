الاستماع لأقوال شهود العيان في إصابة شابين خلال مشاجرة بأكتوبر

تباشر نيابة أكتوبر التحقيق في إصابة شابين خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة في أكتوبر.

وأمرت النيابة بأكتوبر بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود عيان لسماع أقوالهم في الحادث.

إصابة أشخاص خلال مشاجرة



ورد بلاغ لـ غرفة النجدة بالجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن خلافات سابقة بين عدد من الأشخاص أدت إلى تشاجرهم، وتبادلوا الاعتداء، مما أسفر عن إصابة شابين من طرفي المشاجرة.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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