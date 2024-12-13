الجمعة 13 ديسمبر 2024
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إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري، إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.


إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية 

وأعلن مصدر مسئول بميناء العريش البحري، أنه تم غلق الميناء مساء اليوم أمام حركة دخول وخروج السفن نظرا لارتفاع الأمواج واضطراب البحر المتوسط وذلك لسلامة الأطقم الملاحية.


وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.


تحذير من الملاحة البحرية بالبحر الاحمر

أطلقت هيئة الارصاد الجوية انذار بحرى للتحذير من حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 60: 65 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار يومي الجمعة والسبت.

 

 

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كما حذرت  هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية قد تكون كثيفة  الجمعة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

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