الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثة شخص تخلص من حياته داخل مستودع دقيق بشمال سيناء

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

صرحت جهات التحقيق بدفن جثة لشخص تخلص من حياته في مستودع دقيق بحي الكوثر بمدينة الشيخ زويد التابعة لمحافظة شمال سيناء، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

 

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بالعثور على شخص ثلاثيني منتحر في مستودع الدقيق في حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد وجاري اتخاذ اللازم.

وكشفت المصادر أن الأهالي وجدوه معلق في مظلة داخل مستودع الدقيق بحي الكوثر بمدينة الشيخ زويد وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

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الشيخ زويد شمال سيناء مستودع دقيق حي الكوثر

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