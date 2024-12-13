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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الجمعة 13 -12- 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 - 12 - 2024

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.


تحذير من الملاحة البحرية بالبحر الاحمر

أطلقت هيئة الارصاد الجوية انذار بحرى للتحذير من حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 60: 65 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 3: 4متر  يومى الجمعة والسبت.


كماحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية قد تكون كثيفة  الجمعة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   14 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 21

بنها: الصغرى 13 والعظمى  21

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 09   والعظمى 21

كاترين الصغرى 02 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 18 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى  23

السويس: الصغرى 11 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 10  والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22

سوهاج الصغرى  10 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 9 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 13 والعظمى 26


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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