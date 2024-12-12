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شبورة كثيفة وأمطار خفيفة، الأرصاد تعلن طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية قد تكون كثيفة غدا الجمعة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتكشف أماكن سقوط الأمطار غدًا

حالة الطقس غدا الجمعة 13 -12- 2024 في الفيوم

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية على فترات متقطعة

ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  معتدل إلى مضطرب  ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد إلى أن حالة البحر الأحمر تكون مضطرب  ويصل ارتفاع الأمواج من 3:4 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11


الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

 

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن السيول ظاهرة خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق  من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.


وأضاف غانم لفيتو، أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود  منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تتكون السيول به ولكن قليلا.

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