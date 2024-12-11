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أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة الخميس 12 -12- 2024 وتحذر من هذا الأمر

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد


وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  معتدل  ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الى أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدلة  ويصل ارتفاع الأمواج من 2.25:1.5متر.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   14 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 21

بنها: الصغرى 13 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 07   والعظمى 20

كاترين الصغرى 02 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 23

الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 08 والعظمى  23

السويس: الصغرى 12 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 09  والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 07 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 06 والعظمى 23

سوهاج الصغرى  10 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 9 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 13 والعظمى 29

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.
 

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