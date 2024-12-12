اصابة 15 شخصا في حادث تصادم بشمال سيناء

شهد طريق العريش الشيخ زويد حادث تصادم سيارة بتروسيكل أثناء سيرهم على الطريق ما اسفر عن اصابة 15 شخصا في وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج

إصابة 15 شخصا في تصادم سيارة بتروسيكل بالشيخ زويد شمال سيناء



وأسفر الحادث عن إصابة إيمان سلمي سلامة 25 أصيبت بسحجات متفرقة بالجسم وفاطمة عبد الرازق حسين 30 عاما أصيبت بسحجات متفرقة بالجسم وجروح بالوجه ومحمد ابراهيم عبدالقادر 15 سنة الإقامة/ العبيدات أصيب بسحجات متفرقة بالجسم والوجه وجرح قطعي بالراس واحمد ابراهيم عبدالقادر 20 سنة أصيب بسحجات متفرقة بالجسم وجروح متفرقة باليد وابراهيم محمد عبد القادر 10 سنوات أصيب بسحجات متفرقة بالجسم جرح قطعي بالراس وجروح باليدين وحنين عماد السيد 18 سنة أصيب بكدمات بالضهر والراس



أسماء المصابين بالحادث

وأصيبت أيضًا اماني المهدي ابو الفتوح 43 سنة بكدمات بالجسم وياسين عماد سعيد 11 سنة أصيب بكدمة بالوجه ويزيد عماد سعيد ٩ سنوات أصيب بكدمة بالوجه، وهنا محمد عياد 12 سنة وجنا محمد عياد 7 سنوات أصيب بكدمة بالساق اليمني وعمر محمد عياد 10 سنوات أصيب بكدمة بالساق الأيسر وإسلام محمد عبدالرؤوف 35 سنة كدمات بالرأس والجسم وسعاد ماجد المهدي 10 سنوات كدمات بالجسم وعبدالله محمد عبدالقادر أصيب بكدمات بالجسم





تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة.

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