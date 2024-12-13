انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إزرع بالوادي الجديد

استقبل الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد المهندس سامح سمير رئيس مبادرة "إزرع" بالوادي الجديد من الهيئة القبطية الانجيلية، لمناقشة وتنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة "إزرع" بمحافظة الوادي الجديد للموسم الشتوي الحالي وبإشراف ماجد بولس مسئول التنمية الريفية للتحالف الوطني لمبادرة ازرع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية.

و أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، انطلاق مبادرة "أزرع" بمركز الداخلة للعام الثاني بمحافظة الوادي الجديد، حيث جرى توزيع تقاوي القمح موسم 2024 /2025 التابع لمبادرة "ازرع" بالإدارة الزراعية بمدينة موط بمركز الداخلة برئاسة المهندس سيد مدني محمود، وحضور منسق مبادرة ازرع بمركز الداخلة الدكتورة سهير كامل.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، عقد ندوة موسعة وذلك بحضور المهندس عماد بحر - وكيل المديرية ومدير ادارة المكافحة، والمهندس أحمد عبدالحافظ -مدير الادارة الزراعية في الخارجة، والمهندس أحمد عبدالسلام - ادارة الارشاد ومديرى الادارات الزراعية والتعاون والجمعيات الزراعية.

ولفت المرسي، إلي أن محافظة الوادى الجديد تستهدف زراعة 12500 فدان، مشيرًا إلى أن مبادرة ازرع بدعم من التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وبتنفيذ من الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وتم اطلاق المرحلة الثالثة للموسم الزراعي 2024 / 2025 م من خلال استهداف زراعة 200 الف فدان وذلك بتشجيع عدد كبير من المزارعين في عدد 16 محافظة من خلال حزمة من التدخلات الأساسية وهى (توفير تقاوي معتمدة من وزارة الزراعة بدعم – تنفيذ مدراس حقلية – متابعة فنية للحقول )

وقال إن التقاوي معتمدة من إدارة انتاج التقاوي بخصم 25 % لـ "الشيكارة" الواحدة، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع في المساحة المنزرعة بالقمح وتحقيق أعلى إنتاجية، وخاصة في مركز الداخلة بجانب المراكز الأخرى.

وأشار إلى أن مبادرة "ازرع" هي مبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع مديرية الزراعة لتوفير أجود أنواع تقاوي القمح التي تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ بأراض المحافظة، وتنفذ للعام الثاني على التوالي بهدف التوسع في المساحات المنزرعة بالقمح في مراكز المحافظة ودعم المزارعين من خلال توفير اجود انواع التقاوى التي تتناسب مع طبيعة ومناخ المحافظة.

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