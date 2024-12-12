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الوادي الجديد تنظم فعاليات مؤتمر بعنوان "سبل مكافحة الفساد"

مؤتمر الرقابة الإدارية،
مؤتمر الرقابة الإدارية، ڤيتو

نظّم مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مؤتمر “مخاطر الفساد وسبل مكافحة الفساد في المجتمع” بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، واللواء عبدالله سلطان رئيس مكتب الهيئة بالمحافظة، وممثلي الهيئة والقيادات التنفيذية ووفد جامعة الوادي الجديد، والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة.

وخلال كلمته نقل سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، تحيات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، مؤكدًا سعي المحافظة الدائم وجهودها لمكافحة ومنع كافّة أشكال ومستويات الفساد باعتباره السبيل لتحقيق التنمية، مُوجهًا الشكر لجهود الهيئة الجادة في مكافحة جرائم الفساد.

من جانبه أعرب رئيس فرع الهيئة بالوادي الجديد، عن بالغ تقديره للتعاون الصادق مع المحافظة، وقدّم عرضًا تفصيليًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في التصدّي للفساد ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠٢٣/ ٢٠٣٠)، مُوضحًا وسائل التواصل مع الهيئة في حال وجود أي شكوى أو مخالفة.

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الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرقابة الإدارية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد اليوم العالمي لمكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية

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