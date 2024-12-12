تخفيض 50% عن آخر سعر بمشروعات قرى الظهير الصحراوي ببغداد الوادي الجديد

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تخفيض ٥٠% عن آخر سعر بمشروعات شباب قرى الظهير الصحراوي ببغداد، مع منح تيسيرات وإمكانية السداد بالتقسيط.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الوادى الجديد، لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

حيثُ تم عرض الموقف المالي للصندوق، وشدد المحافظ على المتابعة الدورية والجادّة للمشروعات من قبل رؤساء المراكز والقرى؛ لاستكمال جهود تحصيل حق الدولة مع مراعاة التيسير على الراغبين في السداد.

وقرر محافظ الوادى الجديد، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي:

◾️منح (٥) رحلات عمرة مكافأة للعاملين بالصندوق عن طريق الاقتراع؛ لحسن الأداء وتحصيل حق الدولة والحفاظ على أراضي الدولة.

◾سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها بالمزادات القادمة طبقًا لآخر سعر، وإنهاء إجراءات الاستلام للمستثمر خلال ١٥ يومًا من تاريخ المزاد.

◾️إخطار الري بوقف حفر الآبار بالأراضي غير المستغلة التي تم سحبها ووقف التعامل عليها.

◾️ تخفيض ٥٠% عن آخر سعر بمشروعات شباب قرى الظهير الصحراوي ببغداد، مع منح تيسيرات وإمكانية السداد بالتقسيط.

◾️التعامل مع المستفيدين الفعليين من الأراضي، والموافقة على تقنين أوضاعهم أو تمليكهم شرط سداد المديونية، والسماح بتقسيط المبالغ.

◾️تفويض رؤساء المراكز في قرارات سحب الأراضي من المتقاعسين وغير الجادين.

◾شراء كميات من البطاطس وتخزينها لعرضها بأسعار مخفضة للمواطنين في فترات ما بعد الموسم.

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