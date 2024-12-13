محافظ الوادي الجديد يؤكد عدم وجود أضرار ناتجة عن الهزة الأرضية بواحة بلاط

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عدم وجود أي أضرار أو تلفيات ناتجة عن الهزة الأرضية التي شهدها مركز بلاط، فجر اليوم، حيث سجلت محافظة الوادي الجديد هزة أرضية بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

الهزة وقعت على عمق كيلومتر تحت سطح الأرض

وقعت الهزة الأرضية في تمام الساعة 2:56 صباحًا على عمق كيلومتر واحد فقط تحت سطح الأرض، ولم تستغرق سوى ثوانٍ معدودة، ولم تتسبب في أية أضرار بنطاق مركز بلاط والمناطق المجاورة.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أنه تم التواصل مع رئيس المركز والمواطنين ورؤساء القرى للاطمئنان والتأكد من استقرار الأوضاع.

كما أصدر المحافظ توجيهاته باستمرار المتابعة على مدار اليوم وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية تحسبًا لأي طارئ، راجيًا أن يحفظ الله المحافظة وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

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