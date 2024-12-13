الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يؤكد عدم وجود أضرار ناتجة عن الهزة الأرضية بواحة بلاط

هزة أرضية، ڤيتو
هزة أرضية، ڤيتو

 أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عدم وجود أي أضرار أو تلفيات ناتجة عن الهزة الأرضية التي شهدها مركز بلاط، فجر اليوم، حيث سجلت محافظة الوادي الجديد هزة أرضية بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

 

الهزة وقعت على عمق كيلومتر تحت سطح الأرض

 وقعت الهزة الأرضية في تمام الساعة 2:56 صباحًا على عمق كيلومتر واحد فقط تحت سطح الأرض، ولم تستغرق سوى ثوانٍ معدودة، ولم تتسبب في أية أضرار بنطاق مركز بلاط والمناطق المجاورة. 

 

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أنه تم التواصل مع رئيس المركز  والمواطنين ورؤساء القرى للاطمئنان والتأكد من استقرار الأوضاع.

 كما أصدر المحافظ توجيهاته باستمرار المتابعة على مدار اليوم وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية تحسبًا لأي طارئ، راجيًا أن يحفظ الله المحافظة وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القومي للبحوث الفلكية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المعهد القومى للبحوث الفلكية تحت سطح الأرض هزة أرضية محافظة الوادى الجديد

مواد متعلقة

قافلة وعظ الوادي الجديد تجوب واحة باريس لمعالجة قضاياهم الحياتية

بالأسماء، إصابة 22 شخصا في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لتعزيز حقوق الإنسان المصري

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

«تم وضعه على ماسك أكسجين»، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

نداء عاجل من الصليب الأحمر للمواطنين في سوريا

مسار يفاجئ الأهلي في الشوط الأول بدوري الكرة النسائية (فيديو)

ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة

منوعات

المزيد

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بانتشار الفساد والشعور بعدم الأمان

تفسير رؤية نقش الحناء في المنام وعلاقتها بالاستقرار النفسي والعاطفي

أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية