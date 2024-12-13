لاعب إبشواي: الحكم أنقذني من موت محقق قبل بلع لساني (فيديو)

قال نور متولي، لاعب فريق إبشواي بمحافظة الفيوم، إنه أثناء إقامة مباراة تجمع فريقه وفريق الساحة الشعبية بمحافظة الفيوم، في دوري الدرجة الثالثة، على ملعب الساحة، نزل كبديل في الدقيقة 75، وأثناء رجوعه من هجمة لفريقه اصطدم في أحد لاعبي فريق الساحة، ما أدى إلى فقدانه الوعي، ولولا تدخل حكم المباراة الذي يعمل في الأصل أخصائي تمريض، كان في عداد الموتى الآن، فقد أنقذه الحكم من موت محقق، وقام بمنعه من بلع لسانه.

أحداث واقعة إصابة اللاعب

كانت قد شهدت مباراة فريق الساحة الشعبية بمحافظة الفيوم، مع نظيره مركز شباب إبشواي فى دوري القسم الثالث، التي أقيمت بملعب الساحة الشعبية، مساء امس الخميس، واقعة مؤلمة للاعب من إبشواي، بعدما بلع لسانه أثناء اصطدامه مع لاعب من فريق الساحة الشعبية، وتدخل الحكم زياد مؤمن على الفور وأنقذه قبل دخول رجال الإسعاف.

وكانت الدقيقة 80 من الشوط الثاني، قد شهدت واقعة اصطدام اللاعب نور متولى يكن، مدافع فريق إبشواي مع أحد مهاجمي فريق الساحة الشعبية، وسقط على الأرض فاقدا الوعي، وعلى الفور، أوقف حكم المباراة زياد مؤمن محمود المباراة، وجرى نحو اللاعب وقام على الفور بفتح فمه حتى وصل رجال الإسعاف والذين قاموا بإنقاذ اللاعب، وتم استكمال علاجه خارج الملعب واستأنف الحكم المباراة.

نتيجة المباراة

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق إبشواي على الساحة الشعبية بملعبها 2/1 وأدار المباراة طاقم حكام من منطقة الدقهلية بقيادة الكابتن زياد مؤمن محمود، وعاونه محمد لطيف السيد وعبد الرحمن السيد حلمي وراقبها من لجنة الحكام الكابتن طارق عبد الظاهر ومن لجنة المسابقات الكابتن وحيد الشريف.



كما انتهت المباراة الثانية التي أقيمت في نفس اليوم بفوز فريق سيلا على عاملين رأس غارب 2/1 واعتلى قمة المجموعة.



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