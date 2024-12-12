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الحكم ينقذ لاعب إبشواي من الموت بعد بلع لسانه في مباراة بدوري الدرجة الثالثة

حكم مباراة إبشواي
حكم مباراة إبشواي خلال واقعة بلع اللسان

شهدت مباراة فريق الساحة الشعبية بمحافظة الفيوم، مع نظيره مركز شباب إبشواي فى دوري القسم الثالث، التي أقيمت بملعب الساحة الشعبية، مساء اليوم الخميس، واقعة مؤلمة للاعب من إبشواي، بعدما بلع لسانه أثناء اصطدامه مع لاعب من فريق الساحة الشعبية، وتدخل الحكم زياد مؤمن على الفور وأنقذه قبل دخول رجال الإسعاف.

وكانت قد شهدت الدقيقة 35 من الشوط الثاني، واقعة اصطدام اللاعب نور متولى يكن، مدافع فريق إبشواي مع أحد مهاجمي فريق الساحة الشعبية، وسقط على الأرض فاقدا الوعي، وعلى الفور، أوقف حكم المباراة زياد مؤمن محمود المباراة، وجرى نحو اللاعب وقام على الفور بفتح فمه حتى وصل رجال الإسعاف والذين قاموا بإنقاذ اللاعب، وتم استكمال علاجه خارج الملعب واستأنف الحكم المباراة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق إبشواي على الساحة الشعبية بملعبها 2/1 وأدار المباراة طاقم حكام من منطقة الدقهلية بقيادة الكابتن زياد مؤمن محمود، وعاونه محمد لطيف السيد وعبد الرحمن السيد حلمي وراقبها من لجنة الحكام الكابتن طارق عبد الظاهر ومن لجنة المسابقات الكابتن وحيد الشريف.

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كما انتهت المباراة الثانية التي أقيمت في نفس اليوم بفوز فريق سيلا على عاملين رأس غارب 2/1 واعتلى قمة المجموعة.
 

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الفيوم الدرجة الثالثة الساحة الشعبية بمحافظة الفيوم دورى الدرجة الثالثة دوري القسم الثالث لجنة المسابقات منطقة الدقهلية

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