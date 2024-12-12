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رياضة

تفاصيل صادمة في واقعة إنقاذ حكم للاعب إبشواي بعد بلع لسانه

تفاصيل إنقاذ حكم
تفاصيل إنقاذ حكم الدقهلية لاعب إبشواي بعد بلع لسانه

تصدر حكم الساحة، زياد مأمون، موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، بعدما أنقذ مدافع فريق إبشواي من الموت عقب بلعه لسانه خلال مباراة مركز شباب الفيوم في دوري الدرجة الثالثة.

وشهدت مباراة فريق الساحة الشعبية بمحافظة الفيوم، مع نظيره مركز شباب إبشواي فى دوري القسم الثالث، التي أقيمت بملعب الساحة الشعبية، مساء اليوم الخميس، واقعة مؤلمة للاعب من إبشواي، بعدما بلع لسانه أثناء اصطدامه مع لاعب من فريق الساحة الشعبية، وتدخل الحكم زياد مؤمن على الفور وأنقذه قبل دخول رجال الإسعاف.

 

وكانت الدقيقة 35 من الشوط الثاني، قد شهدت واقعة اصطدام اللاعب نور متولى يكن، مدافع فريق إبشواي مع أحد مهاجمي فريق الساحة الشعبية، وسقط على الأرض فاقدا الوعي، وعلى الفور، أوقف حكم المباراة زياد مؤمن محمود المباراة، وجرى نحو اللاعب وقام على الفور بفتح فمه حتى وصل رجال الإسعاف والذين قاموا بإنقاذ اللاعب، وتم استكمال علاجه خارج الملعب واستأنف الحكم المباراة.

 

تفاصيل صادمة في واقعة إنقاذ لاعب إبشواي 

وفوجئ الحكم زياد مأمون بعد احتساب ضربة مرمى، بسقوط لاعب أبشواي، وبالذهاب للاعب لاحظ الحكم وجود تشنجات فقام بفتح فمه والضغط على فك اللاعب واستدعاء الإسعاف والجهاز الطبي لإنقاذ اللاعب.

وبعد الانتهاء من علاج اللاعب، خرج من الملعب ونزل مرة أخرى لاستكمال اللقاء بعد الاطمئنان عليه تماما، وكان يتبقى على نهاية المباراة 5 دقائق بالإضافة للوقت بدل الضائع، فضلا عن عدم وجود تبديلات لفريق إبشواي.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق إبشواي على الساحة الشعبية بملعبها 2/1 وأدار المباراة طاقم حكام من منطقة الدقهلية بقيادة الكابتن زياد مؤمن محمود، وعاونه محمد لطيف السيد وعبد الرحمن السيد حلمي وراقبها من لجنة الحكام الكابتن طارق عبد الظاهر ومن لجنة المسابقات الكابتن وحيد الشريف.

 

 

 

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زياد مأمون فريق ابشواي مركز شباب الفيوم دورى الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة

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