جامعة القناة تواصل تنفيذ برنامج الاستخدام الرشيد للأدوية (صور)

نظمت كلية العلوم بـجامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان "الاستخدام الرشيد للأدوية"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

المشرفون على برنامج استخدام الأدوية

أقيم البرنامج بإشراف تنفيذي من الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم، والدكتور رأفت عفيفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

المستهدف من تنفيذ البرنامج

واستهدف البرنامج 30 مستفيدًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكلية العلوم.

أهمية الاستخدام الرشيد للأدوية

قدم المحاضرة الدكتور إسماعيل عوض الله سلامة، وكيل كلية الصيدلة بـجامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تناول مفهوم الاستخدام الرشيد للأدوية وأهميته في حصول المرضى على الأدوية المناسبة لحالتهم السريرية، بجرعات دقيقة ولفترة كافية، مع تقليل التكاليف.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

تقدير جرعات الأدوية

كما استعرض المحاضر التحديات التي تواجه الاستخدام غير الرشيد للأدوية، مثل تقدير الجرعات بشكل غير صحيح ومشكلة مقاومة المضادات الحيوية، التي تؤدي إلى خسائر صحية واقتصادية كبيرة.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

تضمن البرنامج أيضا مناقشات حول كيفية استخدام المضادات الحيوية للأطفال بشكل آمن، وآليات علاج الآلام المزمنة للعظام والعمود الفقري، وأهمية اتباع نظام غذائي صحي لعلاج الكوليسترول المرتفع في الدم، بالإضافة إلى توجيهات حول الاستخدام الصحيح للمعلقات الفموية.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

قام بالتنظيم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة وأحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية البرامج التدريبية التي تهدف إلى توعية المجتمع الجامعي بكيفية الاستخدام السليم للأدوية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل التكاليف على الأفراد والمجتمع.

كما أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أن ترشيد استخدام الأدوية يساهم في التصدي لمشكلات مقاومة المضادات الحيوية وتحسين الممارسات الصحية العامة.



يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة لـجامعة قناة السويس لتعزيز الوعي الصحي، وتحقيق التكامل بين البرامج التعليمية والتوعوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.









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