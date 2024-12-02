تركيب 200 كاميرا ورفع كفاءة غرفة المراقبة بجامعة قناة السويس (صور)

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المرحلة الثانية من منظومة كاميرات المراقبة الخاصة بالجامعة، مشيرا إلى أن “التطوير المستمر في منظومة المراقبة يعزز الأمن داخل الجامعة”.



عدد الكاميرات في جامعة قناة السويس

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أنه مع اكتمال المشروع، سيصبح لدى الجامعة 3100 كاميرا داخلية و1100 كاميرا خارجية، لتغطية شاملة ودقيقة لجميع المنشآت.

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

تركيب عدد من الأعمدة لأنظمة المراقبة بجامعة قناة السويس

وتضمنت المرحلة الجديدة تركيب 55 عمودا مزودا بـ 200 كاميرا عالية الجودة لتأمين الشوارع الداخلية والخارجية لجامعة قناة السويس، بما في ذلك الجامعة القديمة والجديدة، والبوابات والأسوار.



رفع كفاءة غرفة المراقبة الرئيسية

كما شملت المرحلة رفع كفاءة غرفة المراقبة الأمنية لـ جامعة قناة السويس، لتضم 29 شاشة متطورة و560 كاميرا مراقبة، لضمان متابعة دقيقة لجميع المناطق الحيوية داخل الحرم الجامعي وخارجه.

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس أن التوسعات في منظومة المراقبة تهدف إلى خلق بيئة جامعية آمنة ومهيأة لتحقيق أعلى درجات التركيز والإنتاجية، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

شارك في الإفتتاح الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية وعميد كلية الهندسة الأسبق، والدكتور باسم الهادي السعيد، مستشار رئيس الجامعة للكهروميكانك، والدكتور محمد حفني، مدير مركز تطوير التعليم، واللواء مجدي زكريا، والعميد محمد أمين البرقوقي.

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

كما كان لفريق مهندسي الشبكة دور محوري في تنفيذ المشروع، بقيادة المهندس هيثم عبد الرازق، المهندس حسن فريد، والمهندسة شيماء عماد الدين من المركز الاستشاري.

وقام المهندس أحمد هلال بتقديم عرض توضيحي تطرق خلاله إلى أهم التقنيات المستخدمة في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى آليات التشغيل والمتابعة التي توفرها المنظومة المطورة.

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

و في الختام أكد الدكتور ناصر مندور حرص جامعة قناة السويس على توظيف أحدث التقنيات لتأمين منشآتنا، بما يواكب المعايير العالمية في الأمن الجامعي، ويؤكد التزامنا بسلامة جميع أفراد المجتمع الأكاديمي.

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