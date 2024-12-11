جامعة القناة تتقدم للمركز 797 عالميًّا في تصنيف كيو إس

حققت جامعة قناة السويس ترتيبًا متقدمًا في تصنيف كيو إس العالمي للاستدامة لعام 2025، حيث جاءت في المرتبة 797 عالميًا، 20 إفريقيًّا، والتاسعة مصريًّا.

تقييم كيو إس العالمي

أطلقت كيو إس يوم الثلاثاء 10 ديسمبر النسخة الثالثة من تصنيف الجامعات العالمية في الاستدامة، والذي يرتكز على تقييم الإجراءات المختلفة التي تتخذها الجامعات للتعامل مع التحديات العالمية في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة. اشتمل إصدار هذا العام على 1744 جامعة عالمية، منها 70 جامعة إفريقية و26 جامعة مصرية، بزيادة قدرها 343 جامعة عن العام الماضي.

تميز جامعة قناة السويس

وجاء تقدم جامعة قناة السويس، نتيجة أدائها المتميز في معيار الأثر البيئي، حيث احتلت المرتبة 603 عالميًا، 14 إفريقيًا، والخامسة مصريًا، مع تحقيق المركز الثالث مصريًّا والثامن إفريقيًّا في الأبحاث البيئية. كما أظهرت تفوقًا في معيار الأثر الاجتماعي بحصولها على المركز الثالث مصريًّا في مؤشري الصحة والرفاهية وأثر التعليم على المجتمع. أما في معيار الحوكمة الجيدة، فجاءت في المرتبة 791 عالميًّا والرابعة مصريًّا.

انعكاس الدور الريادي لجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الإنجاز يعكس الدور الريادي للجامعة في التصدي للتحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال البحث العلمي والمشاركة المجتمعية وأشار إلى أن الجامعة تمثل نموذجًا يحتذى به في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال التصنيفات العالمية، ولكن أيضًا عبر خدمة المجتمع المحلي، خاصة في المجال الطبي.



وأوضح أن الجامعة تنفذ قوافل طبية مجانية إلى القرى الأكثر احتياجًا، حيث يتم الكشف الطبي على الأهالي وتقديم العلاج والأدوية دون أي مقابل، في إطار التزامنا بتعزيز الصحة والرفاهية في مجتمعاتنا المحيطة.

تميز جامعة قناة السويس في الأبحاث

من جانبه، أعلن الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التميز في الأبحاث البيئية والصحية يعكس جودة العمل البحثي بالجامعة، الذي يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا الملحة.

وأضاف الدكتور سامح سعد، مدير مكتب التعاون الدولي، أن شراكات الجامعة الدولية كان لها أثر كبير في تعزيز ترتيب الجامعة، من خلال تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات العالمية.

رؤية جامعة قناة السويس الاستراتيجية

وأوضحت الدكتورة إلهام الخواص، مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي، أن هذا التصنيف يعكس رؤية الجامعة الاستراتيجية لتحسين الأداء في المؤشرات العالمية وتحقيق تأثير إيجابي على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن تصنيف كيو إس للاستدامة يقيم الجامعات وفق ثلاثة معايير رئيسية تشمل الأثر البيئي، الأثر الاجتماعي، والحوكمة الجيدة، ويؤكد هذا الإنجاز إمكانيات الجامعة في مواجهة التحديات العالمية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

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