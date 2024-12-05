وفد من كلية بكين للتكنولوجيا يزور جامعة القناة (صور)

استقبلت جامعة قناة السويس، وفد من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات، بهدف متابعة إجراءات الجودة ومتابعة سير العملية التعليمية في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

تعاون مستمر بين الكليتين

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الأكاديمي المستمر بين الكلية المصرية الصينية وكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعليم التقني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

استمرار الزيارة لمدة 3 أيام

واستمرت الزيارة لمدة ثلاثة أيام، واستمر العمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وشملت العديد من الأنشطة واللقاءات.

متابعة كافة المقررات الدراسية

وجرى خلال الزيارة متابعة جميع المقررات الدراسية التي يتم تدريسها في الكلية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات متواصلة مع أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، بهدف التأكد من سير العملية التعليمية بسلاسة وفعالية.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

نجاح الشراكة مع المؤسسات التعليمية الصينية

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه الزيارة تعكس نجاح الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية مشيرًا إلى أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تحظى بدعم مستمر من جامعة قناة السويس وكافة الجهات المعنية.

وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة هو ضمان الجودة الأكاديمية وتزويد الطلاب بالتعليم الذي يؤهلهم لسوق العمل.

وفي إطار الزيارة، تم توزيع شهادات التخرج على خريجي الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، حيث تم منحهم شهادات مزدوجة من جانب كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الشهادات المعتمدة من جامعة قناة السويس.

وضم الوفد الصيني مجموعة من الخبراء البارزين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، حيث شمل الوفد: لي تشو، الأستاذ المتخصص في تكنولوجيا الميكاترونيك، وتشن تشيانغ، الأستاذ المتخصص في تكنولوجيا الإلكترونيات، وجيا يو، الأستاذ المتخصص في تكنولوجيا الاتصالات، ولي يا تشينغ، المسؤولة عن إدارة الجودة في كلية بكين.

واستقبل الوفد خلال زيارته الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الذي أكد على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين الطرفين وفتح آفاق جديدة لتطوير المناهج الدراسية.

وشهد اليوم الثالث للزيارة اللواء الدكتور مهندس الحسيني شرف، نائب مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، وسبع ضباط من الكلية وتأتي الزيارة في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي بين الكلية المصرية الصينية وكلية بكين والكلية العسكرية التكنولوجية.

وفي الختام، أعرب الوفد الصيني عن تقديره للمستوى الأكاديمي المتميز الذي يتمتع به الطلاب، وأكد على استمرارية الدعم الفني لضمان تقديم تعليم رفيع المستوى يتوافق مع المعايير العالمية.

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