فريق ريادة الأعمال بجامعة القناة ينهي تدريب برنامج Rally Ripple (صور)

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن انتهاء فريق مركز ريادة الأعمال بالجامعة من تدريب برنامج "Rally Ripple"، الذي يهدف إلى تطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية.



دعم جامعة قناة السويس للابتكار

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى دائما لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج تُسهم في تعزيز قدرات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بمفهوم ريادي حديث.

جانب من ختام البرنامج،فيتو

جانب من ختام البرنامج،فيتو

خدمات نادي ريادة الأعمال بجامعة القناة

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس يُقدّم دعمًا متكاملًا للطلاب من خلال برامج تدريبية متخصصة تُنمي قدراتهم على الابتكار وتُعزز من مهاراتهم في مواجهة تحديات المستقبل، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يُعدّ فرصة ذهبية للجامعة لتبادل الخبرات مع مؤسسات ريادة الأعمال الإقليمية والدولية.

جامعة قناة السويس تقدم دورات تدريبية فى ريادة الأعمال

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن الدورات التي ينظمها نادي ريادة الأعمال تُعد خطوة أساسية نحو بناء شخصية الطالب الريادي، حيث تتيح له فهم ديناميكيات سوق العمل والتفاعل مع المتغيرات العالمية بما يعزز من جاهزيته لتحقيق طموحاته المهنية.

جانب من ختام البرنامج،فيتو

جانب من ختام البرنامج،فيتو

أهمية برنامج حاضنات ريادة الأعمال

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة أفنان بركات، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس، إلى أن البرنامج يُعدّ خطوة مهمة لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال في المنطقة العربية، لافتة إلى أن البرنامج تم تنفيذه تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري، وبدعم من برنامج USAID Business Egypt، ما يعكس الجهود المشتركة لدعم ريادة الأعمال والإبداع، والبرنامج المُقدّم من مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يهدف إلى بناء وتنمية قدرات مراكز ريادة الأعمال بالجامعات.

وشارك كل من الدكتورة أفنان بركات والمهندسة سيمون جمال المعيدة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، في عرض تقديمي عن المركز وأنشطته.

يأتي هذا الإنجاز ليؤكد مكانة جامعة قناة السويس كمنارة تعليمية وريادية تسعى دائمًا لتطوير إمكانيات طلابها وموظفيها، من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين في دعم الابتكار وريادة الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي.

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