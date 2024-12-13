بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر، محمد صلاح يعادل رقم رونالدو وجيرارد

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي.

وتفوق محمد صلاح على سبعة لاعبين كانوا مرشحين معه لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر، على رأسهم زميله لاعب خط الوسط جرافينبيرش، وبرونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى جواو بيدرو لاعب برايتون، وماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون، ويوان ويسا مهاجم فريق برينتفورد، مع ثنائي أرسنال أوديجارد وبوكايو ساكا.



محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد

منذ انتقاله إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة لاعب الشهر 6 مرات، معادلًا رقم الثنائي كريستيانو رونالدو وستيفن جيرارد، بينما يفصله فوز واحد بالجائزة ليتساوى مع الثنائي هاري كين وسيرجيو أجويرو، الأكثر تتويجًا بجائزة أفضل لاعب في الشهر بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.



خاض النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر نوفمبر، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف.

وتوج صلاح بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، ليتبقى له التتويج بها مرة وحيدة لمعادلة رقمي سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

من جانبه أكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، سعادته بالدور الذي يلعبه محمد صلاح مع الفريق، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالقلق بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبل قائد منتخب مصر، الذي يقضي الموسم الأخير في عقده مع "الريدز".

وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل مباراة فولهام في الدوري الإنجليزي: "تجديد عقود صلاح وأرنولد وفان ديك؟ لا يقلقني هذا، نحن نقبل الوضع كما هو وهذا هو الوضع الحالي".

وأوضح: "إنهم يلعبون في نادٍ جيد للغاية ويؤدون بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي، نأمل أن نتمكن من الحفاظ على هذا الوضع لفترة طويلة".

وأضاف سلوت: "أعمل مع العديد من اللاعبين المميزين هنا ومحمد صلاح هو بالتأكيد واحد منهم، لكنه أيضا واحد من اللاعبين الذين يجب أن يسجلوا الأهداف مثل المهاجمين الآخرين لدينا".

وأردف: "صلاح أحد أسباب حفاظنا على نظافة شباكنا لأننا ندافع بـ11 لاعبا ونهاجم بـ11 لاعبا وهو أحد اللاعبين الذين يعملون على إنهاء هجماتنا".

وأتم سلوت تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "لقد قام بذلك بشكل جيد للغاية لعدة سنوات مع ليفربول ونأمل أن يتمكن من الاستمرار في القيام بذلك في الأسابيع المقبلة أيضا".

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