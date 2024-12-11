الفرعون يواصل كتابة التاريخ، أرقام قياسية لـ محمد صلاح مع ليفربول ومنتخب مصر في 2024، النجم المصري يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي وقائمة الأفضل في أوروبا

شهد عام 2024 تألق النجم المصري محمد صلاح الذي لمع بقوة خاصة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ليحطم العديد من الرقام القياسية حيث وصل محمد صلاح للمركز الثامن ضمن الهدافين التاريخيين بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما كسر رقم روبي فاولر.

كما نجح محمد صلاح هذا العام في تجاوز رقم ستيفن جيرارد وقفز إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول في جميع البطولات.

كما يتصدر اللاعبان المصريان محمد صلاح وعمر مرموش قائمة الأفضل في أوروبا هذا الموسم بعد أن ساهم كل منهما بالعدد نفسه من الأهداف، 28 هدفًا، حيث سجل صلاح 16 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة.

أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 2024

ونجح محمد صلاح منذ مطلع يناير 2024 حتي الآن وقبل إسدال الستار علي هذا العام الميلادي في إحراز 20 هدفا في الدوري الإنجليزي بواقع 7 أهداف في الموسم الماضي من يناير حتي مايو 2024، و13 هدفا هذا الموسم حتي الآن في صدارة ترتيب الهدافين مع هالاند، كما ساهم صلاح في عدد 16 هدفا بواقع 4 أهداف الموسم الماضي و12 هدفا في الموسم الحالي والأرقام مرشحة للزيادة قبل نهاية العام.

أرقام محمد صلاح في الدوري الأوروبي

وشارك ليفربول في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024 وخاض محمد صلاح مع الريدز مطلع 2024 4 مباريات في الدوري الأوروبي أحرز صلاح هدف واحد وساهم في 3 أهداف بعدما ودع ليفربول المسابقة أمام أتالانتا بنتيجة 3-1 بمجموع اللقاءين من دور الثمانية.

أرقام محمد صلاح في كأس الاتحاد الإنجليزي

كما شارك محمد صلاح في مباراة واحدة عام 2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي وتحديدا أمام مانشستر يونايتد وخسرها الريدز 4-3 بعد الامتداد للاشواط الإضافية بدور ربع النهائي.

أرقام محمد صلاح في كأس الرابطة (كاراباو )

غاب محمد صلاح عن المشاركة مع ليفربول في بطولة كأس الرابطة 2024 والتي حسمها الريدز في النهائي أمام تشيلسي بهدف نظيف لفان دايك.

وغاب محمد صلاح عن مباراتي فولهام في الدور قبل النهائي للبطولة بسبب المشاركة في أمم أفريقيا بكوت ديفوار، فيما غاب عن النهائي أمام تشيلسي بسبب الاصابة.

أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

ولعب محمد صلاح مع ليفربول 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2024 نجح في تحقيق الفوز في تلك المواجهات وخصوصا ريال مدريد “الفوز الأول لصلاح أمام الملكي بعد 8 مباريات ”.

وشارك الملك المصري في 5 مباريات مع ليفربول في دوري الأبطال وأحرز هدفين وساهم بـ 4 أهداف حتي الآن، ليقود فريقه للتأهل إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة وقبل جوليتن من نهاية دور المجموعات.

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر

شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في عدد 8 مباريات عام 2024 بدأ الملك المصري بمباراة تنزانيا الودية يوم 7 يناير 2024 انتهاءا بمباراة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا بالجولة الثالثة.

وغاب محمد صلاح عن عدد من المباريات والمعسكرات للمنتخب لاسباب متنوعة ما بين الاصابة والحصول علي إذن من جهاز المنتخب.

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف مع المنتخب وساهم في عدد 3 أهداف مع الفراعنة خلال 8 مباريات لم يعرف فيها موصلاح الخسارة رفقة المنتخب الأول.

ونجح محمد صلاح في قيادة منتخب مصر الأول للتأهل لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب للمرة الـ 27 في تاريخ الفراعنة والخامسة علي التوالي .

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