الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يقترب من التجديد لـ محمد صلاح، اعرف الراتب ومدة العقد

محمد صلاح
محمد صلاح

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من تجديد عقد لاعبه وهدافه المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع الريدز في نهاية الموسم الحالي.

ويحق لصلاح التوقيع لأي نادي في يناير المقبل قبل نهاية عقده بـ 6 شهور. 

عقد جديد لمحمد صلاح 

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن الاتفاق أصبح قريبًا بين نادي ليفربول وممثلي اللاعب محمد صلاح حيث سيظل في صدارة قائمة الأعلى أجرًا في الفريق، حتى في حال تجديد عقود الثنائي فان دايك وأرنولد.

وتابعت: إدارة ليفربول ترى أنه بخلاف أهمية  صلاح مع الفريق على المستوى الرياضي، أنه يمتلك قيمة كبيرة بين الجماهير خارج الملعب، وهو ما يضعه في صدارة أعلى اللاعبين أجرًا.

أوضحت سكاي سبورتس أن إدارة ليفربول تريد تقديم نفس الراتب 350 ألف جنيه إسترليني بجانب أن يكون عقد محمد صلاح مدته عامًا واحدًا فقط مع إمكانية التمديد لعام آخر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة ليفربول المصري محمد صلاح اللاعب محمد صلاح عقد محمد صلاح محمد صلاح

مواد متعلقة

برشلونة يفوز على دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تعادل سلبي بين برشلونة ودورتموند في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ودورتموند

الفرعون يواصل كتابة التاريخ، أرقام قياسية لـ محمد صلاح مع ليفربول ومنتخب مصر في 2024، النجم المصري يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي وقائمة الأفضل في أوروبا

الأكثر قراءة

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين 2025

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

ميدو بعد رحيل جوميز عن تدريب الزمالك: اللي جاي نزيف (فيديو)

بعد حبس المتهم 3 سنوات، القصة الكاملة لأزمة ابنة شيرين عبد الوهاب مع الابتزاز الإلكتروني

ترامب ينهي شهر العسل مع بوتين بهذا الإجراء

ساويرس يوجه رسالة لـ جمال سليمان بعد الإعلان عن رغبته في الترشح لرئاسة سوريا

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والذرة المستوردة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسيرة حافلة لـ جوميز مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المسد والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

ما معنى الفراش المبثوث، وعلاقته بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية