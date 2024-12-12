ليفربول يقترب من التجديد لـ محمد صلاح، اعرف الراتب ومدة العقد

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من تجديد عقد لاعبه وهدافه المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع الريدز في نهاية الموسم الحالي.

ويحق لصلاح التوقيع لأي نادي في يناير المقبل قبل نهاية عقده بـ 6 شهور.

عقد جديد لمحمد صلاح

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن الاتفاق أصبح قريبًا بين نادي ليفربول وممثلي اللاعب محمد صلاح حيث سيظل في صدارة قائمة الأعلى أجرًا في الفريق، حتى في حال تجديد عقود الثنائي فان دايك وأرنولد.

وتابعت: إدارة ليفربول ترى أنه بخلاف أهمية صلاح مع الفريق على المستوى الرياضي، أنه يمتلك قيمة كبيرة بين الجماهير خارج الملعب، وهو ما يضعه في صدارة أعلى اللاعبين أجرًا.

أوضحت سكاي سبورتس أن إدارة ليفربول تريد تقديم نفس الراتب 350 ألف جنيه إسترليني بجانب أن يكون عقد محمد صلاح مدته عامًا واحدًا فقط مع إمكانية التمديد لعام آخر.



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