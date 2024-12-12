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حوادث

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في انقلاب مقطورة جرار بالدقهلية

إسعاف لنقل المصابين،
إسعاف لنقل المصابين، فيتو

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب مقطورة جرار على طريق بهوت بمركز نبروه في محافظة الدقهلية.

 

إصابة 4 أشخاص في انقلاب جرار 


تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص في انقلاب مقطورة جرار على طريق بهوت مركز نبروه.

 

تحرك أمني وسيارات إسعاف لموقع الحادث

انتقلت قوة أمنية وسيارات الاسعاف الي موقع الحادث وتبين اصابة 4 أشخاص في انقلاب جرار على طريق مركز نبروه.

أسماء المصابين في حادث طريق بهوت

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص وهم:
١. محمد إبراهيم علي ٤٥ سنة، كدمات متفرقة بالجسم.
٢. السيد محمد ابراهيم  ١٠ سنوات، كدمة وسحجه بالساق اليمني.
٣. يوسف رضا غريب  ١٤سنة، جرح قطعي بالرأس.
٤. أحمد فايز جابر  ٣٨سنه، جرح متهتك بالقدم اليمنى.


 نقل المصابين للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة 

تم نقل المصابين لمستشفى نبروه المركزي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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