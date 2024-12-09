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استئناف المنصورة تنظر قضية المتهم بقتل والدته في المنزلة غدًا

المتهم بقتل والدته
المتهم بقتل والدته في للدقهلية، فيتو

أجلت الدائرة الثانية الاستئنافية في المنصورة، استئناف المتهم بإنهاء والدته بعدما نحرها من رقبتها، في مدينة المنزلة، في محافظة الدقهلية، على الحكم الصادر بإعدامه للاستكمال غدًا.

استئناف المنصورة تنظر قضية المتهم بقتل والدته في المنزلة 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية شعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 3537 لسنة 2023 جنايات قسم المنزلة، والمقيدة برقم 2362 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

ظهور المتهم بالبدلة الحمراء أمام محكمة الاستئناف 

وكان المتهم محمود ج.م.ع. 39 سنة، صاحب محل قطع غيار سيارات، ومقيم بندر المنزلة، ظهر أمام هيئة المحكمة مرتديًا البدلة الحمراء، وذلك بعدما قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شنقًا بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية.

أقوال المتهم أمام هيئة المحكمة 

وشهدت الجلسة خروج المتهم من القفص، ومناقشة رئيس المحكمة له حول الواقعة وملابساتها، حيث أكد أنه كان بارًّا جدًّا بوالدته، وحافظًا للقرآن الكريم، وطلب منها الإقامة معه في شقته ليتمكن من خدمتها.


وأضاف أنه يعاني من السحر والهواجس، وحاول قتل ابنه بعدما جاء له نداء يأمره بقتله، مثلما فعل سيدنا إبراهيم بابنه، وبالفعل اقتاد ابنه يوم الواقعة بعد صلاة الفجر لسطح منزله لتنفيذ الأوامر، لكنه تراجع وسمع نداء آخر بقتل والدته، ولم يشعر بنفسه إلا وهو ينحرها.

وأكد المتهم أمام هيئة المحكمة، أنه لم يكن في وعيه أثناء ارتكابه الواقعة بسبب السحر، قائلًا: والدتي كانت نور عنيا، وكنت بأكلها بإيدي، وبخاف عليها من الهواء، أنا في ابتلاء كبير وياريت حضرتك تقرأ عليا الرقية الشرعية هتتأكد إني تعبان، ونفسي ربنا يسامحني على ما فعلت غصب عني.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قضت بإعدام المتهم محمود ج.م.ع. 39 سنة، صاحب محل قطع غيار سيارات، ومقيم بندر المنزلة، بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية وذلك لأنه في يوم 14/6/2022، بدائرة قسم المنزلة، قتل والدته المجني عليها نرجس السيد محمد عبدالعال، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها حتى اقتادها إلى الغرفة محل سكنها، محاولًا كتم أنفاسها بوسادة، إلا أنه لم يفلح في ذلك، فاقتادها عنوة إلى الجراج محل الواقعة، متحصلًا على سلاح أبيض كتر، وقام بنحرها بالسلاح الأبيض إحرازه، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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