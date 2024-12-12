"الصحة" تكشف الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية.. متابعة مستمرة للحالات المحتجزة في المستشفيات.. وتؤكد: لا زيادة في الإصابات مقارنة بالعام الماضي

حالة من القلق والتوتر أصابت المصريين بعد انتشار رسائل صوتية تؤكد وجود فيروسات تنفسية مجهولة المصدر تصيب المصريين، خاصة مع زيادة معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء الحالي.

حقيقة وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي

وأكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي، كما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم إرساله بشكل ممنهج عبر مجموعات الواتس آب من وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة، كما أنه لا يوجد أي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية ومعدلات التردد على المستشفيات في هذا التوقيت من العام مقارنة بالأعوام السابقة.

الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية في جمهورية مصر العربية

وكشفت عن الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية في جمهورية مصر العربية حيث يتم متابعته بصفة مستمرة من خلال الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة أو المحجوزة في المستشفيات التابعة لمنظومة الترصد من جميع المستشفيات وعددها (542) مستشفى بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي تتم أيضًا من خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا في 28 موقعًا موزعين جغرافيًا على 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضافت أنه يتم أخذ مسحات من الحالات المشتبهة في إصابتها وفحصها بالمعامل المركزية والمعامل الإقليمية بالمحافظات للتعرف على مدى انتشار الفيروسات التنفسية أنواعها.

وأوضحت أن أكثر أوقات انتشار الفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا وفيروسات نزلات البرد يكون خلال فصل الشتاء، وعلى وجه الخصوص تزداد حالات العدوى عادة في الفترة بين نوفمبر ومارس، حيث تساهم عدة عوامل في زيادة انتشار الفيروسات خلال هذه الفترة على النحو التالي:

1. الطقس البارد: البقاء في أماكن مغلقة يجعله أكثر سهولة لانتقال الفيروسات

2. الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسهل دخول الفيروسات

3. التجمعات الاجتماعية: مع التعرض للأشخاص المصابين يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية

4. نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعة

وشددت على أنه من المهم اتخاذ احتياطات مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة، واتباع العناية الصحية العامة لتقليل خطر الإصابة بهذه الفيروسات وفي حالة الإصابة بالإنفلونزا يفضل ارتداء الكمامة

صعوبة التمييز بين الفيروسات التنفسية

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة أن الفيروسات التنفسية يصعب التمييز بينهم كما أن ٨٠% من الإصابات الحالية يتم التغلب عليها من خلال الالتزام بالراحة وتناول السوائل المختلفة.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن نزلات البرد أعراضها بسيطة يمكن التعرف عليها من جانب المريض قي حال الإصابة بحرارة مرتفعة قليلا تتراوح من ٣٧.٥ إلى ٣٨ وكذلك احتقان بسيط في الحلق ورشح وزكام بسيط.

وأشار إلى أنه الإصابة بنزلات البرد لا تسبب تكسيرًا شديدًا في الجسم ويمكن للمصاب أن يذهب للعمل أثناء الإصابة بها

فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة

وأكد أن فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة وتشمل أعراض الإنفلونزا “صداع شديد وكحة وتكسير في الجسم وارتفاع حرارة الجسم تصل إلى ٣٩ وآلام شديدة في العظام”.

وتابع حديثه في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن فيروس كورونا أصبح أقل شدة من الإنفلونزا وأصبحت الإصابة بفيروس كورونا أقرب إلى نزلات البرد وتشمل أعراضه صداع ورشح بسيط، مؤكدا أن الأعراض البسيطة بسبب ضعف الفيروس وأصبح يسبب إصابات أقل في الجهاز التنفسي.

ويؤكد الأطباء أن الأمراض تزيد في الشتاء بسبب عوامل متعددة منها العوامل البيئية، مثل الحرارة والرطوبة والعوامل السلوكية مثل نمط الحياة وزيادة التوتر.

وتوجد أدلة تؤكد أن جهاز المناعة يكون أقل فاعلية في الشتاء بسبب عدم التعرض للشمس لفترات كافية مما يسبب تقليل فيتامين د لوظيفة المناعة، كما أن التغيرات الموسمية في مسببات الأمراض مثل الأنفلونزا التى تنتشر بشكل أسهل خلال الأشهر الباردة لأنها تكون أكثر استقرارا في الحرارة المنخفضة

نصائح للحماية من أمراض الشتاء

من جانب آخر وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض الشتاء منها:

١- السعال والعطس في الذراعين، وليس اليدين.

٢- تطهير المناطق كثيرة اللمس مثل أسطح العمل ومقابض الأبواب وأجهزة الريموت كنترول.

٣- لا تشارك الأدوات أو الأكواب أو الطعام أو فرشاة الأسنان أو الملابس أو المناشف.

٤- غسل اليدين باستمرار وبشكل جيد وصحيح.

٥- الحرص علي السوائل بكثرة والتغذية المتوازنة.

٦- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.

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