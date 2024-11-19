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محافظات

ضبط 77 ألف لتر سولار وتحرير 343 مخالفة تموينية خلال حملة بأسيوط

السولار المضبوط بمحافظة
السولار المضبوط بمحافظة أسيوط، فيتو

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 343 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مفاجئة بالمراكز والأحياء على مدار 3 أيام لإحكام الرقابة على الأسواق من بينها ضبط تجميع 77 ألف و505 لتر سولار بدون وجه حق و29 شيكارة دقيق بلدي بغرض بيعها في السوق السوداء وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق ‏‎تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالرقابة على جميع المنافذ والمحال التجارية لضبط المخالفين وحماية جمهور المستهلكين.

المتابعة المستمرة للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها

 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تكليف مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وكافة الأجهزة المعنية من أجل المتابعة المستمرة للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

 

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين وبمشاركة مفتشى الإدارات بالمراكز شنت حملات مكثفة على مدار 3 أيام شملت العديد من المراكز والقرى تضمنت المرور على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الافرنجي والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين بالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين وبمشاركة الرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة. 

ضبط 343 مخالفة تموينية منها 275 مخالفة في مجال المخابز البلدية

 

وتم خلال الحملة ضبط 343 مخالفة تموينية منها 275 مخالفة في مجال المخابز البلدية تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وتم غلق مخبز لمدة شهر وذلك لانتاجة خبز بلدى ناقص الوزن بأزيد من 20 جرام في الرغيف الواحد.

ضبط تجميع 77505 لتر سولار بدون وجه حق بمحطة وقود بأبنوب

 

وفي مجال الأسواق تم تحرير 68 مخالفة تموينية منها ضبط تجميع 77505 لتر سولار بدون وجه حق بمحطة وقود بأبنوب وضبط زيوت سيارات داخل مخزن بدون ترخيص و29 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء وضبط تاجر تمويني قام بالتصرف فى  1202 كيلو سكر و687 زجاجة زيت وتحرير 6 محاضر غلق تجار تموينيين وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية و10 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر و3 محاضر مزاولة منشأة بدون ترخيص و35 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية وتحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

ضبط سيارة محملة بـ8 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

ضبط 353 ألف لتر سولار قبل تداولها في الأسواق بأسيوط

 

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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